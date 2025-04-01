Ev hapsinden ‘mücadeleye devam’ mesajı: Halk, iradesini yok sayan darbeci anlayışa karşı çıktı

Yayınlanma: 01.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.04.2025 - 04:00

Eğitim Sen’li akademisyenlerin, öğrencilerinin tepki eylemlerine destek verme amacıyla 1 gün iş bırakması sonucu sendikaya soruşturma açılmış, Ankara Adliyesi’nde ifade veren Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerine 2 haftalık ev hapsi cezası, ceza sonrasında ise haftada 1 gün adli kontrol şartı getirilmişti. 15 günlük ev hapsinin dün üçüncü günüydü. Yaşananları ve sendikanın tutumunu ev hapsindeki Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ile konuştuk. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının bardağı taşıran son damla olduğunu söyleyen Irmak, “AKP ve cumhurbaşkanı bir krallık kurmaya çalışıyor ama cumhuriyetle gelen bir demokratik temayül ve aydınlanmacı-laik yaklaşım var. Bundan kaynaklanan çok güçlü bir itiraz oldu. Halk, iradesini yok sayan darbeci anlayışa karşı çıktı” ifadelerini kullandı.

‘SOKAKTA OLMAMIZ RAHATSIZ ETTİ’

Eğitim Sen ve KESK’in sürekli sokakta olmasının iktidarı rahatsız ettiğini belirten Irmak, “Üniversitede öğrenciler boykota katılınca biz de demokratik bir yöntemle bir gün iş üretmeme kararı aldık. Bakanlık (MEB) da üniversitelerde bir rolü olmamasına karşın “Adli ve idari soruşturma başlatılacak” dedi. Sana ne kardeşim? Biz üniversiteye yönelik bir karar almışız” tepkisinde bulundu. Yargının siyasetin emrine sokulduğunu ifade eden Irmak, “Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları bize soruşturma başlattı. Çok hızlı biçimde gelişti ve MYK’mize ev hapsi cezası verildi” dedi.

‘SADECE ÖZLÜK TALEPLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA GREV YAPMAYIZ’

Kendilerine yönelik henüz bir iddianame oluşturulmadığını kaydeden Irmak, “Bakalım iddianame hazırlanınca nasıl bir hukuksal garabetlikle karşı karşıya kalacağız. “Halkı alanen tahrik etmek, kışkırtmak ve ülkede greve gitme koşulları oluşmadığı halde halkı greve çağırmak” ile suçlandık. Sendikalar sadece kendi ekonomik ve özlük talepleri doğrultusunda grev yapmaz. Ülkede anti-demokratik ve hukuk dışı uygulamalar varsa da iş üretmeyebilirler” değerlendirmelerinde bulundu.

‘EVİMİZDE HAPİSİZ AMA MÜCADELEYE DEVAM’

Üniversite öğrencilerinin çok büyük bir gelecek kaygısı taşıdığına dikkat çeken Irmak, “Öğrencilerin bu kaygıları ortadan kalkmadı, hâlâ duruyor. Bu itirazlarına devam edeceklerdir. Bugün evimizde hapisiz ama biz de mücadelemize devam edeceğiz. Toplumsal muhalefetin bir parçası olarak; bu anti-demokratik, faşizan ve hukuk dışı uygulamalara karşı bizim de itirazlarımız toplumla beraber devam edecek” diye konuştu.