Ev işçisi kadınlar yaşadıkları zorlukları anlattı: 'Yok sayılan bir hayat yaşıyoruz'

Ev yükünü sırtına alan kadınlar iş hayatında da zorluklarla karşı karşıya kalırken, Cumhuriyet konuya ilişkin ev işçisi kadınlar ve sendikalarla konuştu.

10 yıldır ev işçisi olarak çalışan Hülya Kocaer, “Haftanın 6 günü, günlük ortalama 2 bin 500-3 bin TL ücretle çalışıyorum. Neredeyse her gün farklı bir eve gidiyorum. Bu yüzden sigortam yok.” diye konuştu.

İşverenlerin, yaptıkları işe saygı duymadığını ifade eden Kocaer, “Dinlenmemden rahatsızlık duyan, bir öğün dahi yemek vermeyenler oluyor. Yaptığımız iş küçümseniyor, bize üstten bakıyorlar.” ifadelerine yer verdi.

8 yıldır ev işçisi olarak çalışan Satı Ayaz ise “İstediğimiz ücretleri fazla buluyorlar ama bizden aynı anda evlerini temizlememizi, çocuklarına/evcil hayvanlarına bakmamızı, yemek yapmamızı bekleyebiliyorlar.” ifadelerini kullandı.

Temizlik için kullandığı kimyasalların ellerinde yara ve nasır oluşumuna sebep olduğunu belirten Ayaz, sürekli çamaşır suyu solumasının nefes alıp vermede güçlük çekmesine yol açtığını söyledi.

'KADIN EMEĞİNE KARŞI SİSTEMATİK BİR AYRIMCILIK'

Ev İşçileri Dayanışma Sendikası (EVID-SEN) Başkanı Gülhan Benli, “Resmî istatistikler ev işçilerinin sayısını düşük gösteriyor. Oysa, bugün 2025 itibarıyla bu sayı en az 2 milyona ulaştı.” dedi.

Benli, sektörde kayıt dışı çalışmanın yaygın olduğunu ve bu durumun en temel nedeninin, ev işçiliğinin hâlâ işkolu olarak tanınmaması olduğuna işaret etti.

Benli, “Bu sektör, ‘Genel iş kolları’ içine sıkıştırılarak özgün sorunları görünmez kılınmıştır. Ayrıca devlet, ‘ev özel alandır’ bahanesiyle denetim yapmamaktadır. Bu sadece hukuki bir eksiklik değil, aynı zamanda kadın emeğine karşı sistematik bir ayrımcılıktır.” ifadelerine yer verdi.

“Bu ülkede ev işçileri olmadan hayatın çarkı dönmez.” diyen Benli, “Buradan sizin aracılığınızla çağrı yapıyoruz: Ev işçilerinin sorunları artık ertelenemez. Kadın emeğini yok sayan bu anlayışa son verilmeli; sigorta, iş güvenliği ve sendikal haklarımız derhal tanınmalıdır.” çağrısında bulundu.

'YOĞUN DETERJAN KULLANMAKTAN PARMAK İZLERİ SİLİNENLER VAR'

HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komite Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin ise ev hizmetlerinde çalışanların sosyal güvenlikten yararlanamamanın ötesinde ciddi iş sağlığı ve güvenliği riskleriyle karşı karşıya olduklarına dikkat çekerek, "Aynı dönemde temizlikçi ve yardımcı olarak çalışanlardan 44 kişi iş kazası sonucu hayatını kaybetmiş, 27 kişi ise meslek hastalığına yakalanmıştır." dedi.

Zengin, "Ev hizmetlerinde çalışanların güvenceli çalışma hakkının güçlendirilmesi, kayıt dışılıkla mücadele edilmesi, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin uygulanabilir hale getirilmesi ve 10 günden az süreli çalışanların uzun vadeli sigorta kollarına erişiminin yaygınlaştırılması elzemdir." çağrısında bulundu.

Zengin, HAK-İŞ olarak yaklaşık bir yıldır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kurumlar ile konuya ilişkin çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Hizmet-İş Sendikası Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan da "Ev işçilerinin büyük kısmı solunum yolu hastalıkları, cilt tahrişi ve kas-iskelet sistemi problemleri yaşıyor. Yoğun kimyasallara maruz kalıyorlar. Hatta yoğun deterjan kullanmaktan parmak izleri silinen üyelerimiz var. Ancak sistematik sağlık taraması yapılamadığı için veriler sınırlı."sözleriyle meslek hastalıklarına dikkat çekti.

TANINMAYAN 2 MİLYONLUK BİR İŞKOLU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkemizde ev hizmetlerinde çalışan kişi sayısı 1 milyon 399 bin olarak tahmin ediliyor. Bu kişilerin 1 milyon 193 bini kadınlardan oluşuyor. TÜİK verilerine göre ev hizmetlerinde çalışanların yüzde 85,3’ü kadın. Ev İşçileri Dayanışma Sendikası’na göre ise en az 2 milyon ev işçisi bulunuyor.