Ev sahibine kızdı: Evi ateşe verdi
Adana'nın Seyhan ilçesinde ev sahibi ile arasında tartışma yaşandığı iddia edilen kiracının konutunu ateşe verdiği öne sürüldü. Yanan ev kullanılamaz hale geldi. Kiracı da ekiplerce gözaltına alındı.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde müstakil evin yandığını görenler, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.
EV KULLANILMAZ HALE GELDİ
Adrese sevk edilen ekipler, müdahaleyle yangını söndürdü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
GÖZALTINA ALINDI
Ev sahibi Hüsniye B. ile yaşadığı tartışmanın ardından konutunu ateşe verdiği ileri sürülen kiracı Naile A. gözaltına alındı.
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