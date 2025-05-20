Ev ve işyeri basan şebekeye operasyon: 9 tutuklama

Şanlıurfa’da isimleri açıklanmayan 2 kişi, polise başvurarak bir grubun ev ve işyerlerini basarak kendilerini tehdit ettiğini ve zorla para talep ettiğini belirtti.

Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, kimliği tespit edilen 12 şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca ile çamaşır makinesine gizlenmiş 4 bin 816 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.