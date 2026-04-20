Ev yangınında uyuşturucu madde ele geçirildi: 10 kişi gözaltında

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler dün, Limontepe Mahallesi'nde silahla ev basıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Evde yangın çıktığını gören ekipler, olay yerinden dışarı çıkan 7 şüphelinin bölgeden ayrılmasına izin vermedi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin ardından evde ve bitişiğindeki diğer evde arama yapan polis, 1 ruhsatsız tabanca, 2 bin 926 uyuşturucu ecza, 3 fişek ve 1 kovan ele geçirdi.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde, evden çıkan 7 şüpheli ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 3 kişiyi tespit etti. Gözaltına alınan 10 şüpheli, işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.