Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın belli tarihlerinde yatırılan evde bakım ödeneğinin yatıp yatmadığı e-devlet ekranından öğrenilebiliyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? Temmuz 2025 evde bakım maaşı zaman yatacak? Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına yapılan yüzde 15,57’lik artış sonrası, evde bakım maaşlarında da güncelleme yapıldı. Yapılan zamla birlikte evde bakım maaşı, önceki aylarda 10 bin 125 TL iken, 1.413 TL artışla 11 bin 538 TL’ye yükseldi. Yeni ödeme tutarları, Temmuz ayı itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, zamlı ödemelerini bu ay itibarıyla hesaplarında görmeye başlayacak. Evde bakım maaşları, her ayın 15’i itibarıyla ve takip eden günlerde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı ödeme bilgileri, e-Devlet üzerinden ve SMS yoluyla sorgulanabiliyor. e-Devlet platformunda “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” hizmeti kullanılarak ödeme durumu görüntülenebilir.

Ayrıca SMS ile sorgulama yapmak isteyenler, cep telefonlarının mesaj kısmına BAKIYE yazarak 4747’ye SMS göndererek ödeme bilgilerini öğrenebilirler.