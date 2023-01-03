'Evde Kadın İstihdamı' Van'da hayata geçti

03 Ocak 2023 Salı, 17:17

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo öncülüğünde ve Bodrum Belediyesi desteğiyle ‘Evde Kadın İstihdamı’ projesi Van’da hayata geçti.

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Van Koordinatörü Kübra Bedirhanoğlu geliri olmayan kadınlar için ‘Evde Kadın İstihdamı’ projesiyle yeni bir kapı açtı. Van’ın Bostaniçi mahallesinde ikamet eden kadınlar için başlatılan projeyle mahalle pilot bölge seçilirken kentte ikamet eden ve geliri olmayan tüm kadınların projeden faydalana bilecekleri belirtildi.

Bodrum Belediyesi desteğiyle getirilen iplik, iğne ve tığlar ile yapılan kazak, çanta, bere ve eldivenler CHP Van İl Başkanı ve Milletvekili Adayı Seracettin Bedirhanoğlu aracılığıyla satılacak ve aile bütçesine katkı sağlanacak.

"KADIN İSTİHDAMI ARTACAK"

Van’da yoksulluğun tamamen kökünü kazımak için böyle bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Yoksulluk Dayanışma Ofisi Van Koordinatörü Kübra Bedirhanoğlu, Kadın istihdamını arttırarak aile bütçelerine destek sağlayacaklarını ve bu çalışmayla ilin mutluluk seviyesini de arttıra bileceklerini söyledi. Bedirhanoğlu, “Van’da aktif olarak sahaya çıkmam Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo’ya eşlik etmemle başladı. O günden bu yana sahalardayım, sürekli çalışma içerisindeyiz. Birçok dezavantajlı mahalle ve hanelerde bulunma ve aile fertleriyle konuşabilme fırsatım oldu. Orada gözlemlediğimiz, kadın istihdamının çok az olması ve bunun sonucunda ücretsiz aile işçisi kavramının kadınlar aft edilmesi, erkeklerin gelir seviyesine göre kadın hayatının şekillenmesi gibi sonuçlar doğuyor ve bu durum da kadınları çok rahatsız ediyor” dedi.

"EVDE KADIN İSTİHDAMI VAN’A HAYAT KATACAK"

"Ücretsiz aile işçisi olan kadınlar, bu durumdan çok rahatsızlık duyuyor" diye devam eden Bedirhanoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu anlamda çok anlamlı, çok güzel bir projesi var, aile destek sigortası diye, kadınları ücretsiz aile işçisi durumundan çıkarmayı hedefleyen bir proje, iktidar olunca bu proje kadınlarımızı çok rahatlatacak. Van’da inanılmaz derecede güçlü bir kadın profili var, kadınlar evde hapis edilmekten rahatsız, özellikle Hacer hocamızın da sıkça söz ettiği gibi ‘yoksul olmak çok zor ama yoksul anne olmak daha da zor’ kadınların derdi, giyinme, kuşanma, gezmek, tozmak değil, evlatlarına bırakabilecekleri bir beslenme, alacakları iyi bir yardımcı kaynak, sulu boya setini lüks olarak gören anneler var, bütün bunlar motivasyonumuzu arttırıyor. Bu kapsamda bir proje başlattık, ‘evde kadın istihdamı’ kadınların sosyal hayata çıkmasını kısıtlayan bazı nedenler var, gerek eşlerinin müsaade etmeyişi, gerek çocukların ufak olması, toplumsal baskılar gibi kısıtlamaları da baza alarak böyle bir proje geliştirdik” ifadelerini kullandı.

"KADINLAR KENDİ MARKALARINI ÜRETECEK"

‘Evde kadın istihdamı’ projesinin amaçlarından da söz eden Bedirhanoğlu, “Kadınlar bu proje sayesinde aile bütçesinde katkıda bulunacak. Herkes biliyor ki kadınların elde ettikleri gelirlerin çok büyük bir kısmı aile bütçesine katkı olarak geri dönüyor ve Brezilya’da yapılan bir araştırmada kadın gelirinin erkek gelirine göre çocuklara daha fazla katkı sağladığı görülüyor. Bu nedenle kadınlar her zaman istihdam edilmeli. Kadınlara düzgün bir ayakkabı verilirse, dünyayı fetih edebileceklerine inanıyoruz. Bende derdi kadın be çocuklar olan bir kadınım, biz güzel şeyler başaracağız, bu anlamda Bodrum Belediyesi bizleri çok destekliyor, bunun yanı sıra pazarlama sözünü İl Başkanımız Seracettin Bedirhanoğlu verdi. Bu projeye Türkiye’de başladık ama sadece ülkemiz ile sınırlı kalmayacak, tüm dünyaya yayacağız, Van’ın emekçi kadınlarının el emeklerine yönelik dünya markası oluşturmayı hedefliyoruz. Bostaniçi mahallemizi pilot bölge olarak seçtik, 100 kadın ile başladık ama 100 kadın ile sınırlı kalmayacak, binleri aşarak 10 binlere ulaşacağız inşallah. Bu ülkeyi kadınlar kurtaracak” diye konuştu.

"AİLE BÜTÇEMİZE KATKI SAĞLIYORUZ"

Başlatılan projeden dolayı mutlu olduklarını söyleyen 4 çocuk annesi Necla Özdemir, “Eşim yaz aylarında çalışabiliyor, kışın çalışmadığı için bu çalışma çok büyük bir destek oluyoruz bize. En azından çocuklarımın harçlıkları olsun, eve bir gelir, bir katkı sağlıyor, çok güze oluyor. Burada ki hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Tacaser Çiftçi Hocamız ve Kübra Bedirhanoğlu hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Başlatılan bu proje bizim için çok önemli bir gelir kaynağı oldu” şeklinde konuştu.