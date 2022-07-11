Evde yangın çıktı, sahibi ölü bulundu
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yalnız yaşayan Hüseyin Baki'nin (46) evinde yangın çıktı. Baki, evde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tavşanlı ilçesi İstasyon Mahallesi’nde oturan Hüseyin Baki’nin yalnız yaşadığı apartman dairesinde henüz bilinmeyen nedenle saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Evde yapılan incelemede Hüseyin Baki, mutfakta ölü olarak bulundu. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Hüseyin Baki’nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Hüseyin Baki’nin ölüm nedeni yapılacak olan otopsiyle belirlenecek. Soruşturma sürüyor.
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