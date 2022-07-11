Evde yangın çıktı, sahibi ölü bulundu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yalnız yaşayan Hüseyin Baki'nin (46) evinde yangın çıktı. Baki, evde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:23
Evde yangın çıktı, sahibi ölü bulundu
Abone Ol google-news

Tavşanlı ilçesi İstasyon Mahallesi’nde oturan Hüseyin Baki’nin yalnız yaşadığı apartman dairesinde henüz bilinmeyen nedenle saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Evde yapılan incelemede Hüseyin Baki, mutfakta ölü olarak bulundu. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Hüseyin Baki’nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Hüseyin Baki’nin ölüm nedeni yapılacak olan otopsiyle belirlenecek. Soruşturma sürüyor. 


Yangın Kütahya Cenaze
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler