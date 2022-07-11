'Yangın çıkardı' iddiası: Ev sahibi ve kiracı arasında yumruklu kavga

İstanbul Avcılar'da bodrum katta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürürken, ev sahibi yangın çıkardığını öne sürdüğü kiracısına saldırdı.

DHA
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:27
'Yangın çıkardı' iddiası: Ev sahibi ve kiracı arasında yumruklu kavga
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Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Aydın Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında 10 Temmuz akşam saatlerinde yangın çıktı. Bölgeyi duman kaplarken, itfaiye erlerinin araçtan indiği sırada ev sahibi, aralarında sorun bulunduğu öne sürülen kiracısı ile tartıştı.

ÜZERİNE YÜRÜDÜ, YUMRUK ATTI

Ev sahibi yangın çıkardığını ileri sürdüğü kiracısının üzerine yürüyerek yumruk attı.

Polis ekipleri, ev sahibini güçlükle sakinleştirdi. Yangın, kısa sürede söndürüldü. 


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