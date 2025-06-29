Evden 'staja gidiyorum' diye çıktı: 17 yaşındaki kızdan 4 gündür haber yok

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evden 'staja gidiyorum' diye
çıkan 17 yaşındaki kızdan haber alınamıyor.
Anne Nazan Çalış "Uyumuyorum dört günden beri. Yemek aş
yemiyoruz. Kızımı arıyoruz dağlarda taşlarda aramaya başladık kuzumu.
Hayatından endişe ediyorum bir haber alamadığım için" diye konuştu.
Evden 'staja gidiyorum' diyerek çıkan 17 yaşındaki kızlarından dört gündür haber alamadıklarını belirten aile, kızlarının ölü ya da sağ bulunmasını istiyor.
"DAĞDA TAŞTA HER YERDE ARADIM KIZIMI"
Baba Nuri Kemal Çalış, "Evden 'ben staj görmeye
çıkıyorum' diyerekten evden ayrılıyor. Devlet büyüklerim kızım evden çıktı
tekrardan geri dönmedi. Bugün dördüncü günü, dördüncü günü bitiyor. Allah
rızası için... Kızım beni duyuyorsan ne olursun ufaktan bir şey de olsa haber
ver bana. Ben iyiyim baba de. Ben kızımın sağlığından endişe ediyorum artık.
Savcıya gittim, polise gittim, karakola gittim. Dağda taşta her yerde aradım
kızımı. Dağlara düştüm artık kızım. Ne olursun çık gel" dedi.
"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"
Anne Nazan Çalış ise "Ne haber alındı ne de telefonuna
ulaşabildik. Bugün dördüncü günü kızımın. Karakola gittik, jandarmaya gittik
her yere gittik gitmediğimiz yer kalmadı. Duyan, bilen, gören varsa bize haber
versin, ne olur lütfen. Kızım eve dön sana kimse bir şey diyen yok kuzum. Gel
artık üzme bizi de. 17 yaşına yeni girdi kızım, 1 hafta oldu gireli daha.
Uyumuyorum dört günden beri. Yemek aş yemiyoruz. Kızımı arıyoruz, dağlarda
taşlarda aramaya başladık kuzumu. Hayatından endişe ediyorum bir haber
alamadığım için" diye konuştu.