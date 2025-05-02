Eve iklimlendirme sistemi kurmuşlar! Adana'da 'kenevir' baskını: 4 gözaltı
Adana'da evlerine kurdukları iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdikleri belirlenen 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyhan ve Yumurtalık ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
İkametlerde iklimlendirme sistemiyle yetiştirilen 50 kök skunk bitkisi ile ruhsatsız iki tabanca ve tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Etiketler: #Adana
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