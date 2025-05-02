Eve iklimlendirme sistemi kurmuşlar! Adana'da 'kenevir' baskını: 4 gözaltı

Adana'da evlerine kurdukları iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdikleri belirlenen 4 zanlı gözaltına alındı.

Eve iklimlendirme sistemi kurmuşlar! Adana'da 'kenevir' baskını: 4 gözaltı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 02.05.2025 - 09:53

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyhan ve Yumurtalık ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

İkametlerde iklimlendirme sistemiyle yetiştirilen 50 kök skunk bitkisi ile ruhsatsız iki tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.


Etiketler: #Adana

İlgili Haberler

Adana'da fuhuş operasyonu: Çok sayıda tutuklama var!

Adana'da fuhuş operasyonu: Çok sayıda tutuklama var!
Adana'da vicdanları sızlatan olay! Depremde ölenlerin 'altınlarını' zimmetine geçiren polis ihraç edildi!

Adana'da vicdanları sızlatan olay! Depremde ölenlerin 'altınlarını' zimmetine geçiren polis ihraç edildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler