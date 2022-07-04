Evi basılan kadın yardım istedi, polis olayın haber yapılmaması için mücadele etti

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:01

Olay, Köprülü Veysipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuğu ile mahalledeki bir evde yaşayan ve can güvenliği olmadığı gerekçesi ile koruma kararı da aldıran genç bir kadın uzaklaştırması olan şahsın eve geldiğini görünce KADES uygulaması ile yardım istedi.

Bu sırada eve giren şahıs ile iddiaya göre kadının yakınları olduğu belirtilen diğer şahıslar arasında kavga çıktı. Bir süre devam eden olay sırasında kadın fenalık geçirdi. Olayda yaralananlar da oldu.





Bölgeye yaralı şahısları müdahale etmesi için ambulans ve olayları yatıştırması için de polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada görevini yapmak için olay yerine gelen basın mensupları ise polis ekiplerinin engellemesiyle karşılaştı.

Ekipler basın mensuplarını “Olayın tarafları haber yapılmasın diyor. Burada çekim yapmayın” diye bağırıp olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.



