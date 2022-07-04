Yargıtay kadına şiddette tahrik indirimini onadı!

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:22

Ömer Faruk Ayvaz’ın silahlı saldırısına uğrayan ve 22 kez geçirdiği ameliyat sonrasında tek gözünü kaybeden Y.O. davasında, tahrik indirimi ile birlikte verilen 10 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi, “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan yapılan yargılamada Ömer Faruk Ayvaz’a müebbet hapis cezası verirken “tahrik indirimi” de uyguladı. İndirimle birlikte 10 yıl 6 aya düşürülen hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Temyiz isteminin ise esastan reddine karar verildi.

Evrensel'in haberine göre, defalarca aldığı koruma kararına rağmen sokak ortasında ayrıldığı Ömer Faruk Ayvaz’ın silahlı saldırısına uğrayan ve 22 kez geçirdiği ameliyat sonrasında tek gözünü kaybeden Y.O. davası, istinafın ardından Yargıtay'dan da dönerek Ankara Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmüştü. Karar hem sanığa verilen cezanın hem de tahrik indiriminin az bulunması gerekçesiyle bozulmuştu.