Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den skandal açıklama: 'Kadın ve erkek eşitliğinden söz etmek doğru değil'

01 Temmuz 2022 Cuma, 17:33

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen ve özel şirketler tarafından hayata geçirilen 'Tarımın Kadın Yıldızları' projesi tanıtıldı.

Tanıtıma katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, burada yaptığı konuşmada skandal ifadelerde bulundu. Kadın ve erkeğin asla eşit olmayacağını söyleyen Kirişci şu ifadeleri kullandı:

“Kadın kültürümüzde kadın, anne çok ayrı bir yere sahiptir. Asla kadın erkek eşitliğinden söz etmenin doğru olmadığını ama gerek kadını gerekse de erkeğe fırsat eşitliği noktasında bu imkanların sunulması gerektiğini vurgulamaya geldik.”