Yıkım ihalesini alan şirket, ‘Bunları satacağız’ diyerek vermedi: Eşyalara el koyuyorlar

Yayınlanma: 09.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 09.05.2023 - 04:00

Hatay Valiliği ve Defne Kaymakamlığı’na konuya ilişkin bilgi verildiği ancak şu ana kadar herhangi bir adımın atılmadığı belirtildi. Defne’nin Turunçlu Mahallesi’nde yaşayan Semih Odunçu ve mahalle muhtarı, “Yurttaşları evleri yıkılmadan önce haber verilmesini, evlerinden eşyalarını alabilme seçenekleri olmasını istiyoruz” diyerek tepkilerini dile getirdi.

'SESİMİZİ DUYURUN'

Odunçu, yıkım ihalesini alan inşaat şirketlerinin evlerindeki eşyaları vermediğini söyledi. Mahalle sakini “Yıkım ihalesini alan inşaat şirketi gelip bize diyor ki ‘Buradan hiçbir şey çıkaramazsınız, bu evin ihalesini her şeyiyle ben aldım. Bu evi ben yıkacağım, içindeki eşyaları da ben satacağım, kimseyi yaklaştırmam’ diyor. Depremzede vatandaşlar olarak biz bu durumdan çok rahatsızız, her şeyimizi kaybetmişiz, yakınlarımızı kaybetmişiz şimdi de inşaat şirketleriyle uğraşmak zorunda kaldık. Bütün eşyalarım binada duruyor ve benim gibi yüzlerce yurttaş var. Yıkım ihalesini alan inşaat şirket, evinden eşya çıkaran vatandaşlara müdahele etmişler. ‘Buradan hiçbir şey çıkaramazsınız, bunlar benim’ diyorlar. Biz vatandaşlar olarak eşyalarımızı almak ve evimiz yıkılmadan önce haber verilmesini istiyoruz. Ancak sesimizi duyan yok. Bölgedeki halkın sabrını zorluyorlar, derdimiz yetmez gibi bunlarla mı uğraşalım? Turunçlu da evi olanlar evlerinden eşyalarını almadan yıkıma izin vermesinler. Benim kendi evimden eşyalarımı almak için birilerinden izin mi istemem gerek alacağım? Kimin eşyasını kime ihale etmişler?” dedi.

CİDDİ SIKINTILARA NEDEN OLACAK

Hatay’ın Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi Muhtarı Muhsin Demirel; gazetemize yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “Yıkım ihalesini alan inşaat şirketleri evlerdeki eşyaların kendilerine ait olduğunu söyleyerek vatandaşa eşyasını vermiyor. Bu konuyu valiye, kaymakama aktardım ancak henüz bir önlem alınmadı. Burada yaşayan insanlar başka şehirlere gitti. Bu insanlar eşyalarını almak için haber bekliyor ancak haber verilmediği gibi inşaat şirketi evdeki eşyaların kendisinin olduğunu söylüyor. Bu durum ciddi sıkıntılara neden olacak gibi görünüyor.”

YIKIMI FİLM GİBİ İZLEDİLER

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaklaşık 50 yaşındaki 7 katlı Huzur Apartmanı’nın yıkımına karar verildi. Atatürk Caddesi’ndeki apartmanın çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak yıkım için hazırlık yapıldı. İş makinesiyle kolonları kesilen apartmanın yukarıdan aşağıya doğru yıkımına başlandı. Reyhanlı’nın ağır hasar alan tek binasının yıkımını meraklı vatandaşlar da ilgiyle izledi. Güvenlik şeridine karşın yurttaşlar cep telefonlarıyla yıkım anını görüntülemek için birbiriyle yarıştı. Bir grup yurttaşın ise kaldırıma oturup yıkımı film gibi izlediği görüldü.