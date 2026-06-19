Evi yaşayamayacak halde: Yozgat'ta yaşayan yaşlı kadın, yetkililerden yardım istedi

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Beserek köyünde eşini kaybettikten sonra derme çatma ahşap binada yalnız kalan Fethiye Mertcan, 7 kızının evlenip, köy dışında farklı şehirlerde yaşadığını, oğlunun ise Ankara’da diyaliz tedavisi gördüğünü söyledi.

Ev işlerine bazen komşularının yardım ettiğini belirten yaşlı kadın, evi onarmak için gelenlerin mutfağını kapatmaları nedeniyle misafir odası olarak kullandığı odayı mutfak yaptığını, her yağışta tavanın aktığını anlattı.

''KİMSE YARDIM ETMİYOR''

Fethiye Mertcan, “Kimse yardım etmiyor. Eşim öldü 4-5 sene oldu. Kimse yardım etmiyor. Yerköy’den hayrına yapacaklardı geldiler bu hale getirdiler. Yardım bekliyorum. Benim evimin yapılmasını bekliyorum” diye konuştu.