Evin bahçesine giren yılan paniğe neden oldu

Afyonkarahisar'ın'ın Sandıklı ilçesinde evin bahçesine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Sandıklı ilçesi Sazak Mahallesi Ulupınar Caddesi'ndeki bir evin bahçesinde görülen yılan, bahçe kapısının yanındaki taş yığınlarının arasına girerek çevredekileri tedirgin etti.

Durumun bildirilmesi ile adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Yılanın yerini tespit eden ekipler, kıskaç yardımı ile yakaladı. Yılan, ekipler tarafından ev ve mesire alanlarına uzak bir noktada doğaya salındı.