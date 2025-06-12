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Evin bahçesine giren yılan paniğe neden oldu

Evin bahçesine giren yılan paniğe neden oldu

12.06.2025 11:22:00
Güncellenme:
DHA
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Evin bahçesine giren yılan paniğe neden oldu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak yerleşim yerlerinden uzak bir alanda doğaya bırakıldı.

Afyonkarahisar'ın'ın Sandıklı ilçesinde evin bahçesine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Sandıklı ilçesi Sazak Mahallesi Ulupınar Caddesi'ndeki bir evin bahçesinde görülen yılan, bahçe kapısının yanındaki taş yığınlarının arasına girerek çevredekileri tedirgin etti.

Durumun bildirilmesi ile adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Yılanın yerini tespit eden ekipler, kıskaç yardımı ile yakaladı. Yılan, ekipler tarafından ev ve mesire alanlarına uzak bir noktada doğaya salındı.

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