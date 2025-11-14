Evinde 472 kilo bonzai yapacak ham madde ele geçirildi, 'İçiciyim' dedi

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.Ü.’nün uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Y.Ü.’nün Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi’ndeki evine operasyon yaptı. Evde yapılan aramada 4 kilo 722 gram bonzai ham maddesi, hassas terazi ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 10 milyon TL değerindeki ham maddeden 472 kilo bonzai yapıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan Y.Ü., emniyete götürüldü. Sorgusunda "İçiciyim" dediği öne sürülen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.