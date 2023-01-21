Evinde arkadaşlarıyla oyun oynuyordu! Camdan giren kurşunla öldü
İzmir'in Karabağlar ilçesinde Suriye uyruklu Muhammed Mahluf (27) evde bilgisiyar oynadığı sırada tabanca ile ateş açılması sonucu yaşamını yitirdi. Mahluf'un ölümüne neden olan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Karabağlar ilçesi Sarıyer Mahallesi'nde bulunan iki katlı evin ikinci katında iddiaya göre Suriye uyruklu Muhammed Mahluf, arkadaşları ile birlikte evde bilgisiyar oynadığı sırada sokakta kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli ya da şüpheliler tabanca ile ateş açtı.
Mahluf ve arkadaşlarının bulunduğu odadaki cama isabet eden kurşun, camı delerek Mahluf'un sırtına isabet etti. Ağır yaralanan Mahluf ağır yaralanırken, arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Muhammed Mahluf'un olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinde geniş çaplı inceleme yapıldı. Öte yandan polis ekipleri çevredeki vatandaşlara ve evde bulunan Mahluf'un arkadaşlarının ifadesine başvurdu.
Mahluf'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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