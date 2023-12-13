Evinde baygın bulundu: Öğrenci kaldırıldığı hastanede öldü

Giresun'da, evinde baygın bulunan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 13.12.2023 - 17:49
Evinde baygın bulundu: Öğrenci kaldırıldığı hastanede öldü
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Alınan bilgiye göre, Giresun Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Cemalettin C, Çıtlakkale Mahallesi'ndeki evinde arkadaşları tarafından baygın bulundu.

Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cemalettin C'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


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