Evinde elektrik arızasını giderirken akıma kapılıp, öldü

Mardin’ın Derik ilçesinde evindeki elektrik arızasını giderirken akıma kapılan Abdurahim Er (36), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 13.12.2023 - 16:21
Evinde elektrik arızasını giderirken akıma kapılıp, öldü
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Derik ilçesinin kırsal Kuyulu Mahallesi’nde, sabah saatlerinde Abdurahim Er, evinde elektrik arızasını giderirken akıma kapıldı. Diğer aile bireylerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

İlk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Er, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Abdurahim Er’in cenazesi, otopsi için morga konurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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