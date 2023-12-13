1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yeni gelişme: 7 tutuklama!

Konutkent Mahallesi'nde 10 Aralık'ta, otomobilde bulunan bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 13.12.2023 - 14:46
1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yeni gelişme: 7 tutuklama!
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Ankara'da yaşanan olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan güvenlik güçleri, otomobildeki saldırıda öldürülen K.A.'nın 5 Aralık'ta bir "kasten yaralama" olayına karıştığını tespit etti.

S.Y. adlı kişinin, "kız meselesi" yüzünden aralarında husumet bulunan K.A. ve arkadaşlarınca darp edildiğine yönelik şikâyetini de değerlendiren güvenlik güçleri, iki olayın bağlantılı olduğunu belirleyerek, S.Y.'nin de aralarında olduğu 9 kişiyi gözaltına aldı.

3 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ!

Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramada, K.A.'nın hayatını kaybettiği saldırıda kullanıldığı değerlendirilen 3 tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen 9 şüpheliden ikisi, ifadelerinin alınmasının ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen S.Y.'nin yanı sıra M.S.Ş. N.Y., Y.Y., U.Y., O.Y. ve K.D. ise tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.


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