Evinde ölü bulunan ROKETSAN mühendisinin babasından 'infaz' iddiası: 'Evladımdan sır istemişler vermemiş'

Yayınlanma: 08.01.2025 - 16:56

Güncelleme: 08.01.2025 - 17:03

Ankara'da bir süre ulaşılmadıktan sonra 4 Ocak'ta evinde cansız bedeni bulunan 25 yaşındaki ROKETSAN mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in şüpheli ölümüyle ilgili babası emekli Polis Ahmet Yücel açıklamada bulundu.

Yazılım Mühendisi gencin, emekli polis babası Ahmet Yücel, çocuğunun ölümünün ardından katıldığı televizyon programında oğlunun intihar etmediğini, infaz edildiğini ileri sürdü.

"İNFAZ EDİLDİ"

KRT'ye konuşan baba Yücel şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum intihar etmedi, infaz edildi. İntihar edecek biri değil.

Mesleki yıllarımda beraber görev yaptığım konunun uzmanı arkadaşlarla baştan başa baktık. Bizim tahminimiz silah zoruyla etkisiz hale getirildiği ve ölümüne sebep olan madde poşetle yüzüne geçirilmiş.

"EVLADIMDAN SIR İSTEMİŞLER"

Görevinden dolayı kesin bir şekilde katledildiğine emin olduk. Evladımdan sır istemişler vermemiş. Sahte deliller üreterek algı operasyonu yapmaya başladılar."

“YÜZ KISMINDA MORLUK VARMIŞ”

Olayla ilgili konuşan gencin komşularından Fuat Yıldırım, “Ev, kokudan durulmaz hale gelmiş. Dışarıda polisler vardı. Ne olduğunu sorduğumda cenaze olduğunu söylediler. Ölen kişinin vücudunda morarma veya darp izleri yokmuş, yatağında ölü bulunmuş. Sadece yüz kısmında morluk varmış. Karşılaştığımızda selamlaşırdık. Bir keresinde dış kapısının açık olduğunu fark ettim. İçeriye girdiğimizde her yer dağınıktı ve alkol şişeleri etrafa dağılmıştı. Biz de ’Kapınızı açık unutmayın’ diye uyarmıştık. Herhangi bir problemini görmedim bugüne kadar. Kendi halinde birisiydi. İyi bir insandı, hiçbir kötülüğünü görmedim” dedi.

“ÖLEN KİŞİNİN BU EVDE KAYDI YOK”

Mahalle Muhtarı Hayrullah Gürbüz ise, “Üç tane genç yanıma geldi, arkadaşlarına üç gündür ulaşamadıklarını söylediler. Ben de kendilerine yardımcı olamayacağımı, emniyete başvurmaları gerektiğini söyledim. Onlar da dediğimi yaptı. Buraya polis ekipleri geldi. Burada 2 kişi ikamet ediyorlarmış, biri 10 gün önce ayrılmış. Yöneticiye ulaştık, evden ayrılan kişiyi aradık. Anahtarı getirdi ve polis eşliğinde eve girdik. Polis ekipleri içerideki kişinin öldüğünü söyledi. Ekipler gelip incelemelerde bulundu. İçeride ilaçların olduğunu ve inceleneceğini duyduk. Ölen kişide yara izi yokmuş. Ölen kişinin bu evde kaydı yok, ikameti burası değilmiş” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel'den arkadaşları bir süre haber alamamış ve evinin kapısını çilingir yardımıyla açan polis ve sağlık ekipleri Yücel'in cansız bedeni ile karşılaşmıştı.

Yapılan incelemede Yücel'in bir kimyasal karışım içerek intihar ettiği ileri sürülmüştü.