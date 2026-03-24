Evinde ölü bulundu: Cesette darp izleri tespit edildi

Edinilen bilgiye göre, merkez İsmetpaşa Mahallesi Masharbey Sokak’ta bulunan apartmanda ikamet eden 31 yaşındaki Abdullah Qabalawi'den iki gündür haber alamayan arkadaşları durumu polise ihbar etti.

Kapıyı kırarak içeri giren ekipler Qabalawi'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Ceset üzerindeki ilk incelemelerde darp izlerine rastlanırken, olayın cinayet olabileceği değerlendirilerek geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Qabalawi’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.