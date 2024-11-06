Evinde uyuşturucu satarken yakalandı

Yayınlanma: 06.11.2024 - 12:58

Güncelleme: 06.11.2024 - 12:58

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Y.T. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 8 Kasım 2023'te polis ekiplerince Şakirpaşa Mahallesi'ndeki ikametinde uyuşturucu satarken yakalandığını, adresinde hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alarak Y.T'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Y.T. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.