Evine giderken asansör boşluğuna düşüp ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre, olay, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı'ndaki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre 32 yaşındaki Y.A., arkadaşlarıyla kahvehanede okey oynayıp vakit geçirdikten sonra evine gitmek için ayrıldı. Kestirme olması nedeniyle inşaat sahasının içinden geçmek isteyen Y.A., karanlıkta fark edemediği asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Y.A., ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Y.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.