Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş: Burdur'da tutuklandı!

Burdur'da jandarma ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda 54 kök kenevir bitkisi, 527 gram kubar esrar ve uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3 Mart günü il genelinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda A.C.Y. isimli şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' ile 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

EVİNİ UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE ÇEVİRMİŞ

Şahsın adresinde yapılan aramalarda; 54 kök kenevir bitkisi, 527 gram kubar esrar, 2 adet LED ışık cihazı, 3 adet hava sirkülasyon cihazı, 2 adet iklimlendirme kabini, 1 adet karbon filtre, 1 adet mikroskop cihazı, 4 adet vantilatör, 3 adet ısı ayarlayıcı termostat, 3 adet dijital termometre, 100 litre bitki toprağı, 30 adet sıvı gübre, 9 adet fan cihazı ele geçirildi.