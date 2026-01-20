Evini ve otomobilini yakıp, kendini vurmuştu: Hayatını kaybetti!

Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde 7 Ocak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mesut Moralı, önce evini ardından otomobilini ateşe verdi.

Daha sonra av tüfeğiyle kendini başından ağır şekilde yaraladı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, Mesut Moralı, sağlık ekipleri tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Mesut Moralı, 14 gün sonra yaşamını yitirdi.