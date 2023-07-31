Evinin bahçesinde kafasına kürekle vurularak öldürüldü

Yayınlanma: 31.07.2023 - 14:33

Güncelleme: 31.07.2023 - 14:37

Erzincan’da meydana gelen olayda alınan bilgiye göre, bir süre önce Şeker Fabrikası’ndan emekli olan 4 çocuk babası 55 yaşındaki Nadim Yeşil (55) evinin bahçesinde kafasına kürek ve sopayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Olayla ilgili bir şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde incelemede bulunmasının ardından ceset otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.