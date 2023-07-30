'Tekel bayisi' cinayetinin ardından Esenyurt'ta 2 bin 112 polisin katıldığı genel asayiş uygulaması

Yayınlanma: 30.07.2023 - 23:36

Güncelleme: 30.07.2023 - 23:36

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet, Güven Timleri Şube Müdürlükleri ve ilgili birimlerin katıldığı uygulamada durdurulan araçlar ekiplerce aranıyor.

Sürücü ve yolcuların kimliklerinin kontrol edildiği uygulamaya toplam 102 ayrı noktada 612 ekip ve 2 bin 112 personel katılıyor.

TEKEL BAYİİNDEKİ SİLAHLI SALDIRIDA İKİ KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayiinde dün meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerinin saldırganların yakalanması için başlattığı çalışmaların ardından ayağından yaralanan Muraz Özer, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.