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Evinin balkonundan rastgele ateş açtı: Yakayı ele verdi

Evinin balkonundan rastgele ateş açtı: Yakayı ele verdi

29.06.2026 12:25:00
Güncellenme:
DHA
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Evinin balkonundan rastgele ateş açtı: Yakayı ele verdi

Balıkesir’in Erdek ilçesinde evinin balkonuna çıkarak tabancasıyla havaya rastgele ateş açan Ö.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ö.Y.’nin yakalanması ve çevredekilerin şüpheliye tepki göstermesi cep telefonuyla kaydedildi.
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Erdek ilçesi Yalı Mahallesi Düzova Sokak’ta dün saat 16.30 sıralarında evinin balkonuna çıkan Ö.Y., tabancasıyla havaya rastgele ateş açtı.

Silah sesleri çevrede paniğe neden olurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini alarak şüphelinin bulunduğu eve girdi ve tabancaya el koyup, Ö.Y.’yi gözaltına aldı.

Olayda yaralanan birinin olmadığı öğrenildi Şüpheli evden çıkarılırken, çevredekiler de tepki gösterdi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. 

İlgili Konular: #Balkon #tabanca