Evinin camından çıktı, kayıplara karıştı: Uğur'dan 50 gündür haber alınamıyor

Van'dan çalışmak için Hatay'a gelen ve Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'a, 3 yıl önce bipolar bozukluğu tanısı konuldu.

Rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullanan Çalışkan, 19 Şubat günü sabah saatlerinde misafir olarak kaldığı dayısının evinde penceredeki sinekliği parçalayıp evden ayrıldı.

Ailesinin kayıp başvurusu sonrası Çalışkan'ı bulmak için AFAD liderliğinde arama çalışması başlatıldı. Sahadaki taramalarda taş üzerinde Çalışkan'ın; elbiseleri, telefonu ve cüzdanı ile terliği bulundu.

Günlerdir süren arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlamaması üzerine çalışmalar durduruldu. Geride kalan 50 günde Uğur'dan gelecek umutlu haberi bekleyen aile kendi imkanlarıyla arama çalışmalarını sürdürüyor. Kayıp gencin ağabeyi Tarık Çalışkan, kardeşinin hayatta olduğunu düşündüğünü belirterek 50 gündür kardeşinden gelecek umutlu haberi beklediğini söyledi.

"BİZLER AİLESİ OLARAK PERİŞAN VE ÇARESİZ DURUMDAYIZ, KARDEŞİMDEN 50 GÜNDÜR HABER BEKLİYORUZ"

Kardeşinin bulunması için yetkililerden yardım talep eden Tarık Çalışkan, "19 Şubat'tan bu yana kardeşim Uğur, halen kayıp durumda. Arama çalışmalarında bir ize rastlayamadık. Kardeşimin ormanda olmadığını düşünüyorum. Devletimiz bütün imkanlarını kullanarak; insansız hava aracı, dron olsun ve iz takip köpekleriyle aradı. Biz de arama kurtarma çalışmalarının içindeydik ama maalesef ormanda bir şey bulamadık. Kardeşim Uğur'un hala hayatta olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki süreç şu an soruşturmaya girdi. AFAD ve jandarma ekipleri de çalışmaları durdurmuş. Biz ailesi olarak Hatay'da arama çalışmalarına devam ediyoruz. Uğur kardeşimin kaybolduğu bölgelerde bir sürü kişi kaybolmasına rağmen neden hala jandarma ve AFAD ekipleri kardeşimi bulamadılar. Bizler Uğur'un ormanlık alanda değil, başka bir yerde olduğunu düşünüyoruz. Ya birinin elindedir ya da bir kişi saklamış durumda mı merak ediyoruz. Olayın bunla alakalı olduğu konusunda sayın savcımız da çalışmaları devam ettiriyor. Bizler ailesi olarak perişan ve çaresiz durumdayız. Kardeşimden 50 gündür haber bekliyoruz" ifadelerini kullandı.