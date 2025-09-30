Cumhuriyet Gazetesi Logo
Evinin önünde öldürülmüştü: Gökhan Tombak cinayeti davasında 6 beraat kararı!

Evinin önünde öldürülmüştü: Gökhan Tombak cinayeti davasında 6 beraat kararı!

30.09.2025 09:48:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Evinin önünde öldürülmüştü: Gökhan Tombak cinayeti davasında 6 beraat kararı!

Burdur’da Gökhan Tombak'ın 1 Aralık 2022’de evinin önünde tüfekle öldürülmesine ilişkin "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle yargılanan 6 sanık, delil yetersizliğinden beraat etti. Gökhan Tombak'ın eşi Asuman Tombak, “Adalet diye bir şey yok” dedi.

Bucak ilçesine bağlı Karaaliler Köyü'nde yaşayan Gökhan Tombak, 1 Aralık 2022'de evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle öldürülmüştü. Soruşturmanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan 6 şüpheliden Hasan U. (56) ve Emrah T. (28) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Şüpheliler, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Olayla ilgili açılan davanın karar duruşması, Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Hasan U., Emrah T., Ahmet U. (28), Ahmet S. (28), Selahattin A. (47) ve Muhammet A. (22) ile maktul Gökhan Tombak'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTI DA KALDIRILDI!

Cumhuriyet savcısı görüşünde, sanıkların delil yetersizliğinden beraatini istedi.

Gökhan Tombak’ın avukatları ve yakınları ise; savcının görüşüne katılmadıklarını belirterek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti 6 sanığın da delil yetersizliğinden beraatine karar verirken, haklarındaki adli kontrol şartını da kaldırdı.

"ADALET DİYE BİR ŞEY YOK"

Gökhan Tombak’ın yakınları karara tepki gösterdi. Gökhan Tombak'ın eşi Asuman Tombak, “Adalet diye bir şey yok. Ölenin hiçbir hakkı yok. Kalanın çocukları var ama ölenin yok" dedi.

Image

İlgili Konular: #Cinayet #Burdur #dava #beraat

İlgili Haberler

Burdur'da sır olay... Evinde ölü bulundu: İnceleme başlatıldı
Burdur'da sır olay... Evinde ölü bulundu: İnceleme başlatıldı Burdur'da yalnız yaşayan Hatice Kanrıcı (78) yakınları tarafından evinde ölü bulundu.
Burdur'daki cinayet davasında karar çıktı!
Burdur'daki cinayet davasında karar çıktı! Burdur'da 42 yaşındaki Hüseyin Mete'yi tabancayla öldüren Ramazan Uçar, yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Burdur’da vahşet! Kavgayı ayırmak isteyen 2 öğrenci bıçaklandı: 1 öğrenci tutuklandı
Burdur’da vahşet! Kavgayı ayırmak isteyen 2 öğrenci bıçaklandı: 1 öğrenci tutuklandı Burdur’un Bucak ilçesinde iki genç kız arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan iki öğrenci bıçaklandı. Yaralanmaya sebebiyet veren kız öğrenci tutuklandı.