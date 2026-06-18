Evinin önünden darbedilerek kaçırıldı... Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal’ın İBB Davası'nda verdiği ifade ortaya çıktı: 'Örgüte üye değilim, suç işlemedim'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran akşamı Maltepe’de evinin önünden henüz kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı.

Ekipler tarafından olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatılırken Erhan Karaal’ın 1 Ekim 2025 tarihinde İBB Davası kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde verdiği ifadesi ortaya çıktı.

"ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANMAK İSTEMİYORUM"

Erhan Karaal emniyetteki ifadesinde, "Ben herhangi bir örgüte üye değilim ve herhangi bir suç işlemedim. Bu nedenle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. 5 yıldır Kültür A.Ş.’nin mali işler müdürü olarak görev yapmaktayım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ürün hizmet alımı veya satımı amacıyla gerçekleştirilen ihalelere katılmadım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait iştiraklerden olan Kültür A.Ş.’nin düzenlemiş olduğu birçok ihaleye mali üye olarak katıldım" demişti.

"Eylem hakkında detaylıca açıklama yapınız, şahısların rolleri ve sizin eylemdeki rolünüz nedir?" şeklindeki soruya ise Karaal, "Ben Kültür A.Ş.’de mali işler müdürü olarak çalışmaktayım. Ben ve altımda çalışan 2 şefim ile beraber Kültür A.Ş.’nin yapmış olduğu ticari sözleşmeleri mali şartlarını takip ederiz. İlgili birimce düzenlenen sözleşme ilgili birimdeki müdürü ve genel müdür imzasından geçtikten sonra onaylanır ve onaylanan sözleşmelerin mali yükümlülüklerini takip etmek amacıyla benim müdür olarak görev yaptığım birime gelir. Bu sözleşmelerin onayı ile alakalı benim tasarruf yetkim yoktur. Ben sadece onaylanan sözleşmelerin mali yükümlülük kısmını takip ederim. Olayla ilgili benim bilgim ve alakam yoktur. Ben bu olayı tam tarihini hatırlamamakla beraber bahsi geçen tevdi raporunun Kültür A.Ş.’ye gönderilmesi sebebiyle biliyorum. Bunun dışında bu konuyla alakalı görgüm, bilgim ve alakam yoktur" cevabını vermişti.

Karaal kendisine yöneltilen 7 iddia hakkında da emniyette verdiği ifadesinde herhangi bir dahilinin olmadığını söyleyerek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bahse konu eylemler görevim ve iş tanımım içerisinde değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan tutuksuz sanık olması nedeniyle Karaal’ın İBB Davası kapsamında henüz savunması alınmadığı öğrenildi.