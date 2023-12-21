Evinin önüne şiddet gördüğü iddiasıyla barikat kuran Dilek Acu'nun davası görüldü: Sanık mağduru suçladı!

Yayınlanma: 21.12.2023 - 13:54

Güncelleme: 21.12.2023 - 13:54

İstanbul’da ikamet eden Dilek Acu, birlikte yaşadığı Ahmet Çelik’in kendisine şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği iddiasıyla evine demir kapı yaptırarak barikat kurmuştu. Olayı kanıtlamak için evine kamera taktıran Acu'nun kurduğu kameraların Çelik tarafından kırıldığı iddia edildi. Çelik hakkında ‘Israrlı takip’ ‘tehdit’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından açılan davanın ilk duruşması Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma 25 Ocak tarihine ertelendi.

BASIN MENSUPLARI ALINMADI

Dosyada gizlilik kararı olmamasına karşın duruşmaya basın mensupları alınmadı. Duruşmada savunma yapan şüpheli Çelik, "Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Müşteki ile ayrıldığımız tarihten itibare rahatsız etmiyorum. Hakkımda uzaklaştırma kararı da mevcuttur. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

MAĞDURU SUÇLADI

Duruşma sonrası konuşan Avukat Serenay Yamanlı, "Sanık diğer dosyalarda da gördüğümüz gibi aynı şekilde suçlar kurtulmaya yönelik 'yapmadım etmedim' dedi. Laubali tavırlarından dolayı savcı ve hakim uyardı. Sanki suçlu değilmiş gibi mağduru suçlayıcı beyanlarda bulundu. Bizim açımızdan ise elimizde zaten somut delillervar. Bir sonraki celse sunacağız. Sanığın takip ettiğine ve hakaret ettiğine dair elimizdeki belgelerle savunmalarımızı yapacağız" dedi.

YENİ İDDİANAMEDE 12 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Dilek Acu'nun, 12,13, 18 ve 20 Mayıs 2023 tarihlerinde şüpheli Ahmet Çelik hakkında şikayette bulunduğu belirtildi. İddianamede, 12 Mayıs tarihinde şüphelinin Dilek Acu'nun evine giderek, "Sen benim aşkımsın, seni kimseye yar etmem, seni öldürürüm, ben içeri girer çıkarım, bu ev, seninle birlikte yakarım" diyerek tehdit ettiği ve kapıgirişindeki iki güvenlik kamerasını kırdığı anlatıldı. 13 mayısta ise yine şüpheli Ahmet Çelik'in, Dilek Acu'nun evde olmadığı vakitte evine giderek, sigortalarının kablolarını kestiğinin kaydedildiği iddianamede, şüphelinin 18 mayısta ise yine eve giderek zorla içeri girdiği ve Dilek Acu'ya "Şikayetini geri çekeceksin, ben içeri girip çıkarsam seni öldürürüm, bu evi yakarım, sen benim karımsın, benden ayrılamazsın, içeri girip çıksam da seni kesip öldüreceğim" şeklinde tehdit ettiğive telefonunu kırdığı belirtildi. İddianamede, şüpheli Ahmet Çelik'in 20 Mayıs’ta yeniden Dilek Acu'nun evine gittiği, elektrik panosunu söktüğü ve yine kendisini öldürmekle ve evini yakmakla tehdit ettiği anlatıldı. İddianameyi hazırlayan savcı, Ahmet Çelik'in "zincirleme şekilde tehdit", "zincirleme şekilde mala zarar verme", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "ısrarlı takip" suçlarından toplamda 2 yıl 5 ay 15 günden 12 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.