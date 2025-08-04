Eviniz, arsanız sizden habersiz satılabilir: 3 adımda 'tapu kilitleme' yöntemi!

Sahte diploma skandalı ve Milli Emlak gibi kurumlardan sızdırılan bilgiler sonrası, kişisel verilerin güvenliği konusundaki endişeler en üst seviyeye çıktı. Çalınan kimlik bilgileriyle gerçekleştirilebilecek dolandırıcılıklar da bir bir ortaya çıkıyor. Bunlardan en korkutucusu ise gayrimenkuller üzerinden yapılan sahte işlemler.

Karar'ın haberine göre, eviniz, arsanız ya da dükkanınız; kimlik bilgilerinizin sızdırılması sonucu ciddi bir tehdit altına girebilir. Uzmanlar, tüm tapu sahiplerine çok önemli ve ücretsiz bir önlem alınması gerektiğini hatırlatıyor: "İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi"

Son yıllarda artan dijital dolandırıcılık yöntemleri ve ele geçirilen kimlik bilgileri, kötü niyetli kişiler tarafından tapu müdürlüklerinde sahte işlemler yapmak için kullanılabiliyor. Böyle bir durumla karşılaşmamak için vatandaşların yalnızca birkaç dakikalarını ayırarak e-Devlet üzerinden tapularını güvenceye almaları mümkün.

E-DEVLET ÜZER İNDEN 3 ADIMDA ‘TAPU KİLİTLEME’ Y ÖNTEM İ

İşte “İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi” oluşturmak için atmanız gereken adımlar:

T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle www.turkiye.gov.tr adresinden sisteme giriş yapın.

Arama çubuğuna “Web Tapu” yazın ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün hizmetine tıklayın. Uygulamaya yönlendirileceksiniz.

Sol taraftaki menüden “Beyan İşlemleri” sekmesine tıklayın. Açılan ekranda “İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi” seçeneğini seçerek, adınıza kayıtlı taşınmazlar için güvenlik beyanınızı oluşturun.