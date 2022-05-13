Evlenecek olan özel bireylere salon kirası 1TL
Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Nergis Düğün Salonu’nda evlenecek olan özel bireylere salon kirasının 1 TL olacağını söyledi.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, özel bireylerle bir araya geldi. Özel bireylere müjde veren Başkan Doğan, Nergis Düğün Salonu’nda evlenecek olan özel bireylere salon kirasının 1 TL olacağını söyledi.
Doğan, “Bu salonda düğün yapacak özel hemşerilerimiz salon kirası için sadece 1 TL verecek. Bizlerin belediyecilik anlayışı sözde değil özde” dedi.
Doğan, “Göreve geldiğimiz günden itibaren sizlerle birlikte çok şey yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bu salonun ilk özel misafirleri sizsiniz. Engelsiz Yaşam Akademimizdeki kursiyerlerimizi ilk olarak ağırlamaktan dolayı bizler de mutluyuz. Her bireyin kendi engeliyle ilgili olan konuların üzerine biraz daha düştük. Biraz daha üretim odaklı çalıştık. Yakın zamanda da bütçe içi işletmeyi kurduk. Bakmaya kıyamadığımız, kursiyerlerimizin ürettiği ürünler için satış yerini de en kısa zamanda tahsis edeceğiz” diye konuştu.
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