Evlenmek için ablasını kaçıran amcasının oğlunu öldüren çocuğa 20 yıl, babasına 13 yıl hapis

Olay, 15 Mayıs 2025 tarihinde Samsun İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi’nde ikinci el mobilya satışı yapan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.T. (16) ablasını evlenmek için kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan Torun’u (24) evlilik için babasıyla konuşmaya geldiği iş yerinde tabancayla göğsünden vurdu. Yaralı halde kaçan Okan Doğan Torun bir kitapçıya sığındı. Bu sırada elinde tabancayla peşinden koşan M.T., yeniden ateş açtı. Kurşunlardan biri iş yeri önünde oturan D.A.’nın beline isabet etti. Yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Okan Doğan Torun yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan kısa süre sonra Güven Timleri tarafından yakalanan M.T., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Baba Halil İbrahim Torun’un (48) kızını kaçıran yeğeni Gökhan Doğan Torun’u oğluna vurdurttuğu ileri sürüldü. Olayı azmettirdiği iddiasıyla baba da gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından baba ve oğlu, 16 Mayıs’ta adliyeye sevk edilip tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Baba ve oğlu hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuklu baba-oğul son kez kendilerini savundular.

Okan Doğan Torun’un annesi Saniye Usta, "Ben bir anneyim, benim içim yanıyor. Tasarlayarak oğlumu öldürdüler. En ağır cezayı çekmelerini istiyorum" dedi.

M.T. ise, "Babamın hiçbirşeyle alakası yoktur. Kimse beni yönlendirmedi. Bir anda yaşandı. Çok pişmanım. Bu durumlara düştüğümden dolayı çok çok üzgünüm. Hangi baba oğlunun bu duruma düşmesini ister. Babamın suçu günahı yok. Pişmanım" diye konuştu.

Baba Halil İbrahim Torun ise, "Akşama kızımı istemeye geleceklerdi. Ben de bunu kabul etmiştim. Okan geldiğinde konuları konuşurken M.T. Okan’a ateş etiğinde Okan, M.T.’yi itti, dışarı kaçtı. Olay dışarı yansımıştı. Okan kızımı hürriyetinden yoksun bıraktı, adımı lekeledi, geleceğini kararttı. 13 yaşındaki çocuğumu da 3 kişiye dövdürttü. 9 aydır tutukluyum. Eşim ameliyat oldu. Çoluğum çocuğum mağdur. Benden başka gelirleri yok. Çocuğumun hata işlemesinden dolayı üzgünüm. Çoluğum çocuğum bir ekmeğe muhtaç. Komşular yardım ediyor. Tahliyemi, beraatimi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

ÇOCUĞA 20 YIL, BABAYA 13 YIL

Mahkeme, M.T.’yi Okan’ı öldürmek suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırarak olay tarihinde yaşı 18’den küçük olduğu için yasa gereği bu cezayı 13 yıl hapis cezasına indirdi. D.A.’yı yaralamaktan 4 yıl 12 ay hapis ve silahtan da 2 yıl hapis cezası olmak üzere toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Baba Halil İbrahim Torun ise olayı azmettirmek suçundan beraat ederken, Okan’ı öldürmeye yardım etmek suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme baba-oğlun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.