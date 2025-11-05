Cumhuriyet Gazetesi Logo
Evlerinden çıkıp bir daha dönmediler... Anne ile oğlu her yerde aranıyor!

5.11.2025 10:26:00
İHA
Kastamonu'da kaybolan Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'yı arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

Bozkurt ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden önceki gün ayrılan Huriye Helvacı (43) ve oğlu Osman Helvacı'dan (5) bir daha haber alınamadı.

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile komando birlikleri arama çalışması başlattı. Ekipler için Kızılay ikram aracı konuşlandırırken, gönüllü yurttaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Arama çalışmaları Huriye Helvacı'nın telefon sinyalinin son alındığı Köseali köyü ile Keşlik köyü civarında yoğunlaştırıldı. Dün gece saatlerine kadar devam eden arama çalışmaları, bu sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

Üçüncü gününde devam eden arama çalışmalarına Ankara'dan gelen AFAD ekipleri ise kadavra köpekleriyle destek veriyor. Anne ve oğlunu bulmak için havadan dronla tarama yapan ekipler karadan da ormanlık alanda çalışmalarını sürdürüyor.

