Kayıp imamın cesedinin bulunduğu araç uçurumdan çıkartıldı

Edinilen bilgilere göre, İnebolu ilçesi Güneşli köyünde iki yıldır imam hatip olarak görev yapan İlker Topaloğlu (27), 1 Kasım Cumartesi akşamı İnebolu ilçe merkezine geldi.

Daha sonra arkadaşının yanından ayrılan İlker Topaloğlu'dan bir daha haber alınamadı. İhbar üzerine Topaloğlu için arama çalışması başlatıldı.

Yapılan aramalar neticesinde İnebolu-Abana karayolu İskelle mevkiinde sabah saatlerinde deniz kenarında gri renkli bir otomobilin olduğu tespit edildi.

Aracın yaklaşık 100 metre uçurumdan deniz kıyısına yuvarlandığı ve içerisinde de İlker Topaloğlu'nun cansız bedeninin olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından uçuruma yuvarlanan araç, uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkartılarak yediemin otoparkına çekildi.

Yaklaşık 100 metrelik uçurumdan çıkartılan aracın hurda yığınına döndüğü görüldü.

Güneşli köyünde 2 yıldır imam hatip olarak görev yapan İlker Topaloğlu'nun cenazesinin Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılacak otopsinin ardından memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.