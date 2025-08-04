Evlerini kaybetme tehlikesi yaşayan yurttaşlar belediye önünde: 'Rant kavgası can kavgasının önüne geçti'

Kamuoyunda Rezerv Alan Yasası olarak bilinen 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, ülke genelinde yurttaşları mağdur etmeye devam ediyor.

İstanbul Ümraniye’de rezerv alanı ilan edilen Topağacı Mahallesi’nde yurttaşların elektrik, su ve doğalgazı kesildi. Rezerv alan süreci ise yurttaşların hukuki başvurularına karşın devam ediyor.

Sesini duyurmak isteyen mahalle sakinleri, Ümraniye Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Hamza Yılmaz tarafından okunan açıklamada mahallenin ‘kentsel dönüşüm’ adı altında bir saldırı altında olduğu belirtilirken, “Mahallemizde alenen bir zorla tahliye, sürgün ve talan operasyonu sürdürülmektedir. Halkın onayı alınmadan, hiçbir bilimsel rapor açıklanmadan, gece yarısı kararlarıyla mahallemiz rezerv alan ilan edildi. Bu kararla birlikte tapulu evlerimizde bir günde işgalci ilan edildik” ifadeleri kullanıldı.

TEHDİT ETTİLER

Mahallede yaşayan yurttaşlara tahliye ve yıkım için süre vermeden, tebligat yapılmadan elektrik, su ve doğalgaz hatlarının kapatıldığı belirtilen açıklamada, “Bizlere ‘ya imzala ya evine el koyarız’ diye tehditler savuruldu. Yüzde 20’lik anlaşmaya rağmen ‘yüzde 50’yi geçtik” yalanıyla halk kandırılmak istendi. Ne uzman görüşü alındı, ne mahalleliyle toplantı yapıldı. Çünkü bu süreç başından itibaren halkı yok sayarak, Rantçı çıkar gruplarının taleplerine göre kurgulandı” denildi.

KENDİ EVİMİZİ KENDİ İMKANLARIMIZLA SAVUNUYORUZ

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı: “Hukuka aykırı imzalatılan sözleşmelere noter kanalı ile itirazlarımız edip imzalarımız geri çektik. Rezerv alan kararına karşı davamızı açtık. Mahallemizi savunmak için sokakta, mahkemelerde, her yerde direniyoruz. Kendi evimizi kendi imkanlarımızla savunuyoruz. Bizi görmezden gelen, bize zulmeden hiçbir kurumu meşru görmüyoruz. Bakanlık, belediye ve müteahhit işbirliğiyle yürütülen bu yağmaya asla teslim olmayacağız. Bu mahalleye yüzlerce polis ile girenler, halka biber gazı sıktırılanlar, suyumuzu elektriğimizi kesenler halk düşmanı uygulamaların hesabını yargı önünde mutlaka verecek”

DİLEKÇELERİ BELEDİYEYİ TESLİM ETTİLER

Basın açıklamasında söz alan Çevre Mühendisi Çağla Aydın, Rezerv Alan uygulamasının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yapılaşma için yeni bir yöntemi olduğunu söyledi.

“Eğer bölgede yapılaşma yoksa işleri çok daha kolay. Ancak bölgede yaşayan bir ahali varsa bunu bazı teknik gerekçelere gerekçelerle ifade etmek durumundalar” diyen Aydın, “Her şeyden önce buraların zemin etki çalışmalarını jeoloji analizlerinin, sıvılaşmasının analiz ediliyor olması gerekir. Gerekçe raporuna baktığımızda bunlarla ilgili çok az şey görüyoruz” tespitinde bulundu.

Verinin az olmasının ve istihdam yerine rezerv alan demesinin nedenine dikkat çeken Aydın, “Çünkü bunlar her ne kadar bugün bakanlıkta, belediyelerde bunlarla ilgili istedikleri raporları alabilecek kurumlara sahip olsalar da hala bu ülkenin onurlu üniversiteleri ve araştırma kurumları var ve bilimsel gerçekler her zaman ispat edilebilir durumda. O yüzden son zamanlarda artık bu itiraz süreçleriyle uğraşmamak için rezerv alan ilan ederek bütün teknik süreçleri bypass ederek ilerliyorlar. Burada da benzer bir durum söz konusu” ifadelerini kullandı.

Eyleme katılan bir başka mağdur yurttaş ise yaşananlara “Rant kavgası, can kavgasının önüne geçmiş durumda. Burada yaşlı, hasta, çoluk, çocuk giyinemeden herkesi burada ölüme terk edecek duruma getiriyorlar. Biz bunların önlenmesini istiyoruz” sözleriyle tepki gösterdi.

Basın açıklamasının ardından yurttaşlar itiraz dilekçelerini belediye görevlilerine teslim etti.