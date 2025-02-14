Evli olduğu erkekle tartışırken şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi: İlk celsede serbest

Yayınlanma: 14.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 14.02.2025 - 04:00

Şanlıurfa Siverek’te yaşayan Pınar Bulunmaz (28), 22 Şubat 2024’te evli olduğu Rıdvan Bulunmaz (31) ile aracının içinde tartıştıktan sonra ateşli silah yaralanması sonucunda şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi.

Bulunmaz olayın ardından gözaltına alınarak tutuklandı ve ardından ev hapsiyle tahliye edildi. Ancak Bulunmaz’a verilen ev hapsi cezası da kaldırılarak adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verildi. Bulunmaz hakkında “eşe, kadına karşı kasten öldürmek” suçundan açılan davanın ilk duruşması önceki gün Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada konuşan Bulunmaz, olayın “kaza” olduğunu öne sürerek Pınar Bulunmaz’ın psikolojisinin “bozuk” olduğunu ileri sürdü. Ara kararını veren mahkeme, fail Rıdvan Bulunmaz’ın tutuklanması talebini reddederek bir sonraki duruşmayı 11 Nisan’a erteledi. Cumhuriyet ara kararın ardından Pınar Bulunmaz’ın ağabeyi Erdal Sevim ile konuştu.

‘TANIKLAR AKRABASI’

Sevim, “Genel olarak karşı taraf lehine ifade veren tanıkların hepsi benzer ifadeler kullandı. Kardeşimin psikolojisinin kötü olduğu üzerinde durup bunu lanse etmeye çalıştılar. Tanıklar zaten karşı tarafın akrabası” dedi.

Sanığın tutuksuz yargılanmasına değinen Sevim, sözlerini şu şekilde noktaladı: “Daha incelenmesi gereken görüntüler var. Karşı tarafın kaçış görüntüleri var. Şahısların tekrar evin önüne geldiği görüntüler var. Bunların hepsinin inceleneceği söylendi ama bu süreçte tutuklu yargılansın talebimiz reddedildi. Biz bunun çok da hukuki olduğunu düşünmüyoruz. Gerekçe olarak şahsın devlet memuru olması söyleniyor. Kaçmayacağını söylüyorlar. Evet kaçmayabilir. Ama böyle bir suçtan yargılanıyorsa bir kişi ve bu kadar şüphe varsa bu şahsın elbette ki kamu vicdanı için tutuklu yargılanması gerekiyor. Adil bir yargılanma istiyoruz.”