Evli olduğu kadını tüfekle katletti, cinayeti sosyal medyadan duyurdu

Mudurnu ilçesine bağlı Karamurat Köyü’nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Engin B., evde bulunan tüfeğiyle evli olduğu Hilal B.'ye ateş etti.

KADIN KURTARILAMADI

Vücuduna isabet eden saçmalar sonucu ağır yaralanan Hilal B, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan Engin B, kısa süre sonra jandarmaya giderek teslim oldu. Genç kadının cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çiftin, 6 aylık bir erkek ve 3 ile 11 yaşlarında iki kız çocuğu devlet koruması altına alındı.

SOSYAL MEDYADA DUYURDU: CİNAYET İŞLEDİM

Öte yandan, zanlı Engin B.'nin, cinayetin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı belirlendi. Engin B.'nin, paylaşımında, "Arkadaşlar ben bugün cinayet işledim. Sebebi, eşimin abisi İ. ve hanımı A. eşime telefonda 'Aldat, hak ediyor Engin' dedi. Ben kendimi kaybedip cinayet işledim. İ.T., kardeşini taciz edene sessiz kalmış" ifadelerini kullandığı görüldü.

