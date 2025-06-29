Evli ve 1 çocuk babasıydı... Savaş'ın sır ölümü: Aracında cansız bedeni bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kişi aracının içinde ölü
bulundu.
Olay, ilçeye bağlı Ilgınköy Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, boş arazide park halinde bulunan
kapalı kasa ticari minibüsün içinde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar,
durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, araçta bulunan kişinin hayatını
kaybettiğini tespit etti.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Yapılan incelemede ölen kişinin Alaşehir’de zeytin
satıcılığı yapan Savaş Ok olduğu belirlendi.
Savcılık ve olay yeri ekiplerinin yaptığı ilk incelemede,
Ok'un vücudunda herhangi bir şiddet ya da yara izine rastlanmadı.
EVLİ VE 1 ÇOCUK BABASIYDI
Ok’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir
Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Evli ve bir çocuk babası olan Savaş Ok’un ölümüyle ilgili
jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.