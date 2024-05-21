Yayınlanma: 21.05.2024 - 12:48

Güncelleme: 21.05.2024 - 12:48

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ödemelerinin 21 Mayıs itibariyle başladığını söyledi. Peki, Evlilik kredisi yattı mı? 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi kimlere ödeniyor?

EVLİLİK KREDİSİ YATTI MI?

Göktaş, ödemelerin başladığını; "Bu proje Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonun, gençliğe de verdiği önemin en somut örneklerinden biri. Proje ile evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteğimiz çok büyük bir ilgi gördü ve görmeye devam ediyor. Biz projenin pilot uygulamasını deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da gerçekleştirdik. En çok başvuruyu da Hatay'dan aldık. Bugün itibarıyla fona başvuran 8 bin 563 çiftimiz var. Bugüne kadar şartları sağlayan 2 bin 13 gencimize evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizi verdik. İnceleme süreci diğer başvurular için de devam ediyor. Fondan yararlanacak gençlerimize de aslında bir müjdeyi de vermek istiyorum: Eğitim programlarına katılıp, resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerin kredi ödemelerine 21 Mayıs itibarıyla başlıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum." sözleriyle duyurdu.

EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLİYOR?

Krediye hak kazanılması için eş adaylarının aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),

Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak,

Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,

Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.