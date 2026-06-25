'Evlilik vaadi' ile 800 bin TL dolandırdı: Yakalanıp, tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde; bir televizyon programına da konu olan olayda, R.Y.'yi evlilik vaadiyle 800 bin TL dolandırdığı tespit edilen ve kendisini L.A. olarak tanıtan kişinin, gerçekte Azerbaycan uyruklu M.H. olduğu belirlendi.

M.H., yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada, yakalanıp, gözaltına alındı. Öte yandan olayla bağlantılı olduğu ve aracılık yaptığı tespit edilen diğer şüpheli K.T. ise Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler polisteki ifadesinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.