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Evlilik vaadiyle 10 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası

Evlilik vaadiyle 10 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası

4.06.2026 17:19:00
Güncellenme:
DHA
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Evlilik vaadiyle 10 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası

Zonguldak'ta, bir erkeği evlenme vaadi ile yaklaşık 10 milyon TL dolandırdığı öne sürülen S.G. (36) isimli kadın ve ona yardım ettiği iddiasıyla erkek arkadaşı B.M. (46) yakalandı. Parayla yasa dışı bahis oynadıkları öne sürülen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Kentte bir erkek, S.G. isimli kadın tarafından evlilik vaadiyle yaklaşık 10 milyon TL dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. S.G. ve ona dolandırıcılık olayında yardım ettiği iddia edilen erkek arkadaşı B.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin dolandırıcılıkla elde ettikleri paralarla yasa dışı bahis oynadıkları öne sürüldü.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan S.G. ve B.M. çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor. 

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