Evlilik vaadiyle 26 bin lira dolandırıldı: 5 gözaltı
Kayseri'de yaşayan G.T., evlilik vaadiyle nişanlandığı A.N. ve aracılık eden 4 kişi tarafından 26 bin 900 lira dolandırıldı. Kendini 'Aycan' olarak tanıtan A.N. ile diğer dört aracı gözaltına aldı.
Kayserili G.T., bir arkadaşı aracılığıyla Mersin’de, kendini 'Aycan' olarak tanıtan kadın A.N. ile tanıştırıldı. Mersin’e gelen G.T., bilmediği bir adrese götürüldü.
Burada evlilik vaadiyle aracılık eden 1'i kadın 4 kişiye 20 bin 500 TL veren G.T., A.N.'ye de 5 bin 600 lira değerinde altın yüzük ve 800 liralık telefon aldı.
Toplam 26 bin 900 lira harcayan G.T., aralarında düzenlenen nişan töreninin ardından Kayseri’ye döndü.
G.T., bir süre sonra telefonla konuştuğu A.N. ile buluşmak üzere Mersin’e tekrar geldi. Ancak A.N. ve aracı kişilere ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan G.T., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gidip şikayetçi oldu. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri, G.T.'nin ifadesinden yola çıkarak, A.N. ve Mersin’de kendine aracılık eden R.S., İ.K., K.S. ve E.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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