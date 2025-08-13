Evrensel gazetesinin İzmir bürosuna silahlı saldırı

Evrensel gazetesinin İzmir Bürosu’na gece saat 1.30 civarında saldırı düzenlendi.

Gazetenin aktardığına göre, saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde kurşunları toplandı ancak gazete yönetimine bilgi vermedi.

Silahın şarjörünü boşaltan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gazetenin İzmir Temsilcisi Özer Akdemir ise emniyette ifade vererek şikayetçi oldu.

"TÜM GAZETECİLERE GÖZDAĞI"

Gazetenin İzmir Temsilciğinden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Saldırının ardından polis olay yerine gelmiş, kurşunları toplamış ancak gazetemizin İzmir Temsilciliği’ne haber vermemiştir. Bu saldırı, sadece Evrensel’e değil, halkın haber alma hakkına, basın özgürlüğüne ve gerçeğin peşinde koşan tüm gazetecilere yönelmiş açık bir gözdağıdır. Evrensel’in tarihi; muhabirimiz Metin Göktepe’nin gözaltında katledilmesinden, defalarca maruz kaldığımız soruşturma ve gözaltılardan, Basın İlan Kurumu’nun ilan gasbından, baskılardan ve tehditlerden örneklerle doludur. Ancak bilinmelidir ki, hiçbir kurşun, hiçbir tehdit, hiçbir baskı bizi susturamayacaktır. Gerçeği karartmaya çalışanlar bilmelidir ki: Evrensel, dün olduğu gibi bugün de yarın da gerçeğin izini sürmeye, işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin sesini duyurmaya, hakikati haykırmaya devam edecek; kalemini daha da keskin tutacaktır."