Evrim Akın iddialara ağlayarak yanıt verdi: ‘Ben nerede kime ne yaptım iyilikten başka…’

Oyuncu Asena Keskinci, çocukken rol aldığı ‘Bez Bebek’ dizisinin setinde Evrim Akın’dan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü öne sürmüştü.

Keskinci, geçtiğimiz günlerde babasıyla video paylaşan Evrim Akın'ın, annesi ve babasının boşanmasında da rolü olduğunu iddia ederek şu açıklamayı yapmıştı:

"Anneme gidip, 'Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım' diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hâlâ beraberler, aynı evde yaşıyorlar."

Evrim Akın ise avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaları reddederek, Güray Keskinci ile arasında son 3 yıldır sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik olduğunu belirtmişti.

"AĞLAMAKTAN BİTAP OLDUM"

İddialar gündemdeki yerini korurken Evrim Akın, günler sonra kamera karşısına çıktı. İddialara ilk kez birinci ağızdan cevap veren Akın, gözyaşlarıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu algı operasyonu çok sinirimizi bozdu. İnanın, oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap oldum. İyilikten başka ne yaptım ben size? Annesi neden benim doğum günümü kutlayıp, 'iyi ki varsın, hayatımızdasın' diyor?"

"Beni bilen bilir; kadın, çocuk ve hayvan hakları konusunda ne kadar hassas olduğumu... Bugün yaşadığım acıyı tarif etmem mümkün değil. Bu bir itibar suikasti. Görüyorum ki ardı arkası kesilmiyor. Benim ve ekibimin kariyeriyle oynanıyor. Konuşmuyorum çünkü 10 gündür hazmetmeye çalışıyorum. Ben nerede kime ne yaptım iyilikten başka…

Ben kimsenin eşinden telefon falan istemedim. Bunların ispatları var zaten sosyal medya yazışmalarında. Kimsenin yüzüne duman üflemedim. Hele bunu bir çocuğu hiç yapmam, bir başkasına da yaptırmam.

Onların zaten kendi özel odaları vardı anneleriyle oturduğu. Sette sigara içmek de yasaktır. Eğer Asena'ya kötülük yapmak istesem, menajerimden destek olmasını neden isteyeyim.

Madem bu kadar kötüyüm, neden benimle programlara çıktı. Bana sosyal medyadan 'Seni seviyorum' ile başlayan 'Bu kıyafetleri giyiyorum Evrim Abla nasıl' diye mesajlar attı. Doğum günlerimi kutladı...Annesinin de mesajları var.

Ortada bir piar çalışması mı var bilmiyorum. Benim tek suçum iyilik yapmak.

Asena'nın anne ve babası 2008 yılında boşanmışlar. Ben sette kendisini çok fazla görmüyordum. Kendisi 2011 bana 2011 yılında sosyal medya üzerinden mesaj atmış. Numarasını ilk kez o zaman veriyor. Sonra biz arkadaşça konuşuyoruz. 2020 ya da 2021 yılında bana duygularını anlatan bir mesaj yazdı. Ben şaşırıp, böyle bir şey nasıl olabilir dile elimden telefonu attım."